En del af DR Byen er tirsdag blevet evakueret på grund af en mistænkelig pakke, skriver DR. Alle medarbejdere på P4 København er blevet evakueret.

Politiet siger til DR, at de arbejder med et mistænkeligt forhold, og at de fik anmeldelsen klokken 15.04.

Det er opgang 8 i DR Byen, der er blevet evakueret, og det sker for en sikkerheds skyld, fortæller Poul Holt Pedersen, afdelingschef hos DR Ejendomme og Service, til DR.

Her ligger blandt andet P4 København, DR's postservice og DR's kantine.

Opdateres...