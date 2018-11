Robert Nielsen bliver tvunget til at arbejde, hvis han bliver kendt skyldig i handel med hash.

I 2012 blev Robert Nielsen landskendt, da han trådte frem i medierne og fortalte ærligt, at han ikke gad arbejde.

Mandag blev han for anden gang anholdt for at sælge hash på Christiania og tirsdag valgte en dommer at varetægtsfængsle ham i 13 dage.

Robert Nielsen er sigtet for fire forhold, der alle omhandler hashhandel i Pusherstreet på Christiania. Han nægter sig skyldig i de to af punkterne, men eftersom der er tale om en delvis tilståelse, er der næppe nogen vej uden om en ubetinget dom.

Så længe Robert Nielsen sidder varetægtsfængslet, kan han slippe for at arbejde, men i det øjeblik han bliver dømt, er der ingen vej udenom.

Det forklarer Kim Østerbye, der er formand i Fængselsforbundet.

Fakta: Dovne Roberts hashbod Den 19. november 2018 ca. kl. 1930 var Dovne Robert i besiddelse af: 242,7 gram hash. 90,4 gram skunk 34 alm. joints 1 stor joint 4 hashkager. Derudover er hans sigtet for videresalg af 49,4 gram hash i Pusherstreet. Den 2. oktober 2018 ca. kl. 2035 var han ifølge sigtelsen i besiddelse af: 195 gram hash 33 al. Joints 17 store joints 155 gram skunk 57 hashkager. Derudover er han sigtet for salg af ikke under 91,4 gram hash Pusherstreet.

»Når man er varetægtsfængslet, har man beskæftigelsesret, det vil sige at man må arbejde, men man skal ikke. Det skyldes, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men når man afsoner, skal man stå op om morgenen og passe enten et job eller en uddannelse,« siger Kim Østerbye.

Hvilken type arbejde der er tale om afhænger af, hvilket fængsel Robert Nielsen kommer til at arbejde i.

»Det kan være landbrug, møbelværksted, smedje, gartneri, at samle julekalendre eller stikdåser,« siger Kim Østerbye.

Flere forsvarsadvokater skønner, at Dovne Robert vil få mellem 60 dage og tre måneders ubetinget fængsel, hvis han kendes skyldig i det, han er sigtet for. Hvis det sker, vil der være mulighed for, at han kan afsone med fodlænke, men det kræver, at især en betingelse er opfyldt:

»For at afsone med fodlænke skal man passe enten et arbejde eller en uddannelse,« siger Kim Østerbye.