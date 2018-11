Dovne Robert står til en ubetinget fængselstraf på op mod tre måneder, hvis han bliver kendt skyldig i hashhandel på Christiania. Det vurderer to at landets førende forsvarsadvokater.

Robert Nielsen blev landskendt som 'Dovne Robert', da han i 2012 erklærede, at han hellere ville leve af kontanthjælp end at tage et kedeligt arbejde til lav løn.

Tirsdag blev den landskendte kontanthjælpsmodtager sigtet for at have solgt større mængder hash i Pusherstreet på Christiania, hvor han dagen forinden var blevet anholdt af politiet.

Politiets sigtelse er delt i fire punkter, der drejer sig om hashhandel på to forskellige dage. Dovne Robert blev anholdt første gang 2. oktober. Politiet valgte at løslade ham og give ham et såkaldt zoneforbud.

Fakta: Dovne Roberts hashbod Den 19. november 2018 ca. kl. 1930 var Dovne Robert i besiddelse af: 242,7 gram hash. 90,4 gram skunk 34 alm. joints 1 stor joint 4 hashkager. Derudover er hans sigtet for videresalg af 49,4 gram hash i Pusherstreet. Den 2. oktober 2018 ca. kl. 2035 var han ifølge sigtelsen i besiddelse af: 195 gram hash 33 al. Joints 17 store joints 155 gram skunk 57 hashkager. Derudover er han sigtet for salg af ikke under 91,4 gram hash Pusherstreet.

19. november blev han anholdt igen, og denne gang valgte dommeren at varetægtsfængsle ham i 13 dage.

Ifølge Henrik Stagetorn, der er en af landets førende forsvarere, ligner sagen mod Dovne Robert de mange andre sager, Københavns Politi løbende kører mod hashhandlere på Christiania.

»Det ligner en klassisk sag, hvor de anholder ham første gang og løslader ham med et zoneforbud. Anden gang forsøger de så at få ham varetægtsfængslet på gentagelsesrisikoen,« siger Henrik Stagetorn.

Dovne Robert deltig i Robinson på TV3 i 2013. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Dovne Robert deltig i Robinson på TV3 i 2013. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

De senere år har han været forsvarer for over 25 sigtede hashhandlere, der er blevet taget som led i politiets skærpede indsats mod den åbenlyse hashhandel.

Straffen for salg af euforiserende stoffer ligger forholdsvist fast og bliver udmålt efter, hvor store mængder hash og skunk, der er tale om. Det forklarer forsvarsadvokat Mette Grith Stage:

»Mængden i sig selv vil formentlig udløse en frihedsstraf i niveauet 60 dage til tre månder. Men det er en skærpende omstændighed, hvis Robert tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet, ligesom det er skærpende, at hashhandlen er foregået som led i den organiserede hashhandel på Christiania,« siger Mette Grith Stage.

Henrik Stagetorn spår også Robert Nielsen en straf på tre måneder, og han tror ikke, at en betinget straf vil komme på tale.

Der roder lidt hjemme hos Robert Nielsen alias "Dovne-Robert", der offentligt har fortalt, at han er på kontanthjælp, fordi han ikke gider have »skodjobs«. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Der roder lidt hjemme hos Robert Nielsen alias "Dovne-Robert", der offentligt har fortalt, at han er på kontanthjælp, fordi han ikke gider have »skodjobs«. Foto: FLINDT MOGENS

»Det er rettens holdning, at hvis man er en del af den organiserede hashhandel på Christiania, så er betinget straf ikke en mulighed,« siger han.

Dovne Roberts egen forsvarsadvokat Anders Roed ønsker ikke at forholde sig om den mulige straf til hans klient, men siger:

»Min klient er sigtet for fire forhold vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, hvor han på nuværende tidspunkt erkender to af forholdene og nægter sig skyldig i de to øvrige. Byretten har besluttet at varetægtsfængsle min klient. Det er ikke sjovt at sidde varetægtsfængslet, men han har det efter omstændighederne godt.«

Dovne Robert blev snuppet, da betjente under en aktion mandag på Christiania så ham pakke et såkaldt bodklæde med hashprodukter i hashbod 50 sammen og gemme det bag en spånplade.

I retten fortalte Robert Nielsen at han ryger hash hver dag, og at han bruger omtrent 1.000 kroner om måneden på hash. Han ønskede ikke at sige mere om boden, eller hvem han arbejdede for.