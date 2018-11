Den tidligere 'Robinson'-deltager 'Dovne Robert' kan i de næste par uger slappe af i arresten.

Tirsdag besluttede en dommer i Københavns Byret at varetægtsfængsle den 51-årige mand, der i 2012 blev landskendt ved i medierne at erklære, at han hellere ville leve af kontanthjælp end tage et lavtlønnet arbejde.

Ved tirsdagens grundlovsforhør blev 'Dovne Robert' sigtet for fire forhold omkring salg af hash på Christiania som led i den organiserede hashhandel omkring Pusher Street i løbet af de seneste par måneder. De sigtelser kunne han erkende sig delvist skyldig i.

Over for dommeren forklarede han, at han dagligt ryger hash og bruger ca. 1.000 kroner om måneden på det. Han var kommet på Christiania gennem længere tid.

Han blev anholdt mandag aften på Christiania, selv om han fik et zoneforbud mod at opholde sig på stedet 2. oktober i år.

Ved politiets seneste aktion mod Christiania mandag aften blev 'Dovne Robert' af betjentene set pakke det såkaldte bodklæde med hashprodukter i hashbod 50 sammen, da der blev råbt 'Ost'. Det er hashhandlernes fælles alarmsignal, når politiet bliver opdaget ved Pusher Street.

De uniformerede politifolk så 'Dovne Robert' gemme bodklædet bag en spånplade ved Operaen, men af sikkerhedsmæssige årsager blev han ikke anholdt i første omgang. Det skete først 20 minutter senere.

Ved visitationen af ham fandt politifolkene på ham en række pengesedler til sammenlagt 2.470 kroner, som politiet sigter ham for at have modtaget ved salg af knap 50 gram hash. I jakkelommen havde han også 8,5 gram hash og en joint.

I retten forklarede 'Dovne Robert', at han havde fået pengene overdraget af en kammerat, og at de skulle bruges til at købe hash for. Han ville dog ikke sige noget om kammeraten i retten, og det lykkedes ham angiveligt ikke at købe noget hash.

Om sin forrige anholdelse 2. oktober erkendte han, at han havde fået penge for at løbe med et bodklæde, da politiet dukkede op. De 4.597 kroner, som han blev fundet i besiddelse af, var delvist hans egne penge, forklarede han. Desuden fandt politiet hos ham 195 gram hash, 33 almindelige joint, 17 store joint, 155 gram skunk og 57 hashkager.

Han ønskede ikke at sige mere om boden, eller hvem han arbejdede for.

Dommeren besluttede at varetægtsfængsle ham i to uger.