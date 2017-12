Mens det meste af landet fester og fejrer nytåret, sidder Claus Larsen tilbage og venter på den opringning, der kan gøre ham 'lykkelig igen' - opkaldet, der kan fortælle, at hans hustru er fundet.

Det fortæller han til TV 2 Lorry.

Siden fredag har hans hustru, Dorte Larsen på 45 år, været forsvundet, efter hun forlod deres hjem i Kastrup på Amager. Aldrig tidligere har hun været væk før, forklarer han, og det var angiveligt meningen, at hun bare lige skulle ud for at trække luft.

»Det er fuldstændig uvirkeligt for vores kærlige familie. Jeg kunne forstå det her, hvis man tænkte, at hun også havde et lorteliv, men vi har levet lykkeligt sammen i snart 25 år og har tre dejlige børn,« siger Claus Larsen til TV 2 Lorry.

Vi leder fortsat efter Dorte Larsen, som er gået fra hjemmet i nedtrykt sindstilstand. Hun er gået fra Gemmas Allé i går formiddags i ukendt retning. Vi leder aktivt efter hende og beder også om Jeres hjælp. Ring venligst 114, hvis I ser hende tak. #politi.dk pic.twitter.com/sikVxhdadE — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 30. december 2017

Til politiet har han fortalt, at hans hustru forlod hjemmet i 'nedtrykt sindstilstand', men han tror ikke, at hun vil tage livet af sig selv, da hun på bordet i deres hjem havde lagt en seddel til børnene om, at nøglen var lagt til dem, hvilket for ham tyder på, at hun ville komme tilbage igen.

Siden fredag har både politi og flere hundrede frivillige ledt efter Dorte, men indtil videre uden held. I to døgn har Claus Larsen derfor 'været rundt på gulvet', fortæller han til TV 2 Lorry, og han håber, at befolkningen vil holde øje med hende - også andre steder end på Amager, da hun har familie i Hillerød og på Bornholm.

Efter Dorte Larsen blev meldt savnet hos politiet, bad Københavns Politi offentligheden om hjælp til at finde hende.

Dorte Larsen gik fra sit hjem på Gemmas Allé i Kastrup på Amager - ikke langt fra E20-motorvejen mellem Tårnby og Maglebylille - fredag kort før middag. Hun beskrives som havende mørkt hår, og hun har en højde på 164 centimeter. Da hun gik hjemmefra, var hun iført en sort jakke med pelskant på hætten af mærket Tommy Hilfiger.

Københavns Politi vil stadig meget gerne høre fra folk, der kan have set hende, eller som på anden vis har oplysninger, der kan hjælpe i eftersøgningen af hende.

Du kan kontakte Københavns Politi på 114.