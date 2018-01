'Jeg er gået en tur. Du kan bare bruge bilen. Husk at lægge en nøgle ud. Mor.'

Ordene er skrevet med blå kuglepen på en lille lap papir, og det er de sidste ord, som Dorte Larsen efterlod til sin familie, før hun fredag formiddag forlod sit hjem i Kastrup for at gå en tur. Siden har ingen hørt eller set noget til den 45-årige dagplejemor og mor til tre.

Det fortæller hendes ægtemand gennem 25 år, Claus Larsen, til TV 2.

Det sidste glimt, der er af den forsvundne kvinde, er fanget på et overvågningskamera hos en nabo klokken 10:23 fredag formiddag, hvor hun gik ned ad Gemmas Alle i Kastrup.

Da hun efter flere timer ikke var vendt tilbage fra sin gåtur, blev hendes familie bekymret. De kontaktede politiet, som straks sendte betjente og hunde ud for at lede efter hende. Indtil videre har det dog ikke ført noget med sig.

Efter Dorte Larsen var blevet meldt savnet, skrev politiet i efterlysningen af hende, at hun var 'gået fra hjemmet i nedtrykt sindstilstand'. At det skulle forholde sig sådan, som det er formuleret af politiet, er Claus Larsen dog ikke helt enig i, fortæller han til TV 2.

»Det kommer an på, hvordan man ser på det. Nedtrykt sindstilstand: Det lyder jo, som om hun er på en eller andet voldsom form for medicin. Men hun har været ked af det og ikke haft det store overskud til hverken jul eller nytår,« siger han og forklarer, at hans hustru er perfektionist.

Der skal derfor helst være styr på det hele, fortæller han, og alt skal gerne være i orden. Hvis det ikke er det, så 'fungerer hendes verden ikke', og derfor har Claus Larsen en fornemmelse af, at filmen måske kan være 'knækket for hende', fordi hun kan have følt, at hun ikke har haft overskud til de her helligdage.

Vi leder fortsat efter Dorte Larsen, som er gået fra hjemmet i nedtrykt sindstilstand. Hun er gået fra Gemmas Allé i går formiddags i ukendt retning. Vi leder aktivt efter hende og beder også om Jeres hjælp. Ring venligst 114, hvis I ser hende tak. #politi.dk pic.twitter.com/sikVxhdadE — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 30. december 2017

Familien håber nu, at medieomtalen af sagen kan føre til, at folk holder udkig efter Dorte, så hun kan blive fundet igen, ligesom de håber, at andre måske har overvågningsoptagelser med hende, så man kan finde ud af, hvor hun måske kan være gået hen.

Dorte Larsen beskrives som havende mørkt hår, og hun har en højde på 164 centimeter. Da hun gik hjemmefra, var hun iført en sort jakke med pelskant på hætten af mærket Tommy Hilfiger.

Til BT fortæller vagtchef Henrik Moll fra Københavns Politi mandag eftermiddag, at man endnu ikke har fundet spor eller fået henvendelser, som kan kaste mere lys over sagen.

»Vi har udsøgt de muligheder, som vi har her og nu, og nu må vi vente på, om der kommer nyt,« siger han.

Københavns Politi vil meget gerne høre fra folk, der kan have set Dorte Larsen, eller som på anden vis har oplysninger, der kan hjælpe i eftersøgningen af hende.

Du kan kontakte Københavns Politi på 114.