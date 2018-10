Parkens tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard fylder onsdag 75 år.

Det bliver fejret i Kriminalforsorgens Pension Engelsborg i Lyngby, hvor Don Ø er i gang med at afsone den straf på halvandet års fængsel, som han sidste år blev idømt for kursmanipulation.

Men midt i fødselsdagsfestlighederne er Flemming Østergaard fortsat bitter over sin dom, som han finder uretfærdig.

Og senest er han stærkt utilfreds med skatteminister Karsten Lauritzen (V), der for nylig i et interview med Politiken udtrykte forbløffelse over, at Flemming Østergaard »sidder og hygger sig i et åbent fængsel«.

Helt præcist sagde Venstres skatteminister: »Jeg synes, han er sluppet for billigt. Jeg forstår ikke, at vi ikke straffer hårdere. At man kan sidde i et åbent fængsel og hygge sig, når man har begået så alvorlig økonomisk kriminalitet.«

Den udtalelse er faldet Don Ø stærkt for brystet. Parkens tidligere bestyrelsesformand er især utilfreds med, at ministeren fremdrager hans afsoning med navns nævnelse og på et grundlag, som ifølge den næsten 75-årige er urigtigt.

»Han må stikke mig en undskyldning, og så må vi komme videre derfra. Han har selv nok at gøre med det rigelige rod, som han sidder i. Jeg tror, at han må have taget fejl af mig og en anden,« siger Flemming Østergaard til B.T.

»Først og fremmest er det faktuelt forkert, at jeg sidder her på Engelsborg og danderer den. Jeg afsoner på fuldstændig nøjagtig de samme fængselsvilkår, som hvis jeg sad i fængslet i Horserød. Jeg har orlov hver tredje uge, hvor jeg fra fredag kl. 16 til søndag kl. 21 kan tage hjem. Det er ikke nogen fest og fornøjelse.«

»Og for det andet har han ikke sat sig ind i min dom. Flere advokater har udtalt, at det er rent lotteri, når domstolene skal tage stilling i sager om økonomisk kriminalitet. Dommerne er langtfra altid klædt på til at dømme i en økonomisk sag. Og Karsten Lauritzen har endda siddet i mit eget hjem og beklaget det sammen med Claus Hjort Frederiksen (forsvarsminister, red.).«

»Det er derfor, at jeg tror, han forveksler mig med en anden. Eller også er han meget speciel i det, som sidder på halsen,« tilføjer Flemming Østergaard.

Som eksempler på de usikre retsforhold i økonomiske sager peger Don Ø på, at Københavns Byret i første omgang frifandt ham for det tungeste forhold i Bagmandspolitiets tiltale og mente, at han »kun« burde straffes med fire måneders fængsel. Men da han sammen med Parkens tidligere direktør Jørgen Glistrup ankede dommen til Østre Landsret, blev straffen forhøjet til halvandet års fængsel, ligesom han skulle betale ni mio kr. tilbage.

Desuden har han svært ved at forstå, at han i en alder af næsten 75 år skal afsone sin straf, mens den 74-årige advokat Johan Schlüter, der for nylig blev idømt fire års fængsel for især mandatsvig af særlig grov karakter, slap med betinget fængsel og altså ikke skal afsone.

»Og jeg tror nok, mit helbred er værre end hans,« siger Don Ø, der er erklæret 28 pct. invalid efter en gammel trafikulykke og også lider af en alvorlig infektionssygdom, der nødvendiggør behandling hver eneste dag.