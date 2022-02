I september sidste år blev en 35-årig mand idømt forvaring og erklæret farlig af læger og retspsykiatere efter adskillige og alvorlige anklager.

Manden var blandt andet tiltalt for vold, hærværk, voldtægt, forsøg på voldtægt og ødelæggelser for mere end 100.000 kroner.

Og han blev fundet skyldig i langt de fleste forhold, hvilket altså kastede en forvaringsdom af sig. En dom, han ankede på stedet, hvorfor sagen nu skal for landsretten og begynder mandag.

Det skriver TV 2 Nord.

I de mange sider i anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det, at manden sad tiltalt for vold, trusler, hærværk, voldtægt, forsøg på voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ødelæggelser for de mange tusindvis af kroner.

Han blev ikke dømt for voldtægt, men retten mente alligevel, at han skulle idømmes en forvaringsdom.

»Han blev idømt forvaring, fordi det er jo noget relativt alvorlig kriminalitet, herunder de to voldtægtsforsøg. Og så er det fordi, han i forvejen var idømt en behandlingsdom tilbage i 2006,« forklarede anklageren i sagen, Søren Riis Andersen, til B.T., da dommen blev afsagt i september sidste år.

Manden har som led i sin behandlingsdom fra 2006 været på en institution i Mariager, og det også her, at mange af de forhold, som manden er blevet dømt for, har udspillet sig.

Her skulle han have udsat flere personer for alvorlige trusler, herunder trusler på livet.

På selvsamme institution er manden tiltalt for blandt andet at have ødelagt ruder, møbler, elektronik til en værdi af 100.000 kroner. Derudover har den 35-årige mand ifølge politiet tildelt en anden person knytnæveslag samt taget kvælertag på personen.

Søren Riis Andersen har oplyst, at den 35-årig i retten erkendte det ene voldtægtsforsøg og nogle af de mindre forhold – resten stod uklart for ham, sagde den 35-årige i retten.

Det voldtægtsforsøg, som manden erkendte, skete ifølge anklageskriftet ud for en adresse i Brande, hvor den 35-årige skulle have taget fat i en kvinde, skubbet hende ned på jorden og sat sig oven på hende.

Ankesagen mod manden skal foregå de næste par dage ved Landsretten i Aalborg.