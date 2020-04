Først vil domstolene tage hul på straffesager og civile sager, som har været sat på pause siden marts.

Efter seks uger på nødblus genåbner landets domstole den 27. april.

Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager herefter kan gennemføres.

Langt de fleste retssager har været sat i bero, siden store dele af Danmark lukkede helt eller delvist ned 13. marts.

Det skete for at mindske spredningen af coronavirus.

I første omgang vil retterne have fokus på genoptagelsen af straffesager og civile sager - herunder familieretssager.

Direktør for Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz, forsikrer, at genåbningen vil ske, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, som gør, at vi kan få domstolene op at køre i højest mulig kadence, uden at det går ud over sundhedsmæssige hensyn, siger Kristian Hertz i meddelelsen.

Som alle andre steder i samfundet er det vigtigt at holde afstand i retssalene for at mindske risikoen for smitte.

Derfor vil der komme et særligt pres på landets store retssale.

- De største sager, nævningesager og sager med mange tiltalte kan på grund af fysiske forhold ikke afvikles lokalt ved alle retter.

- Vi undersøger samtlige muligheder for at udnytte den kapacitet, domstolene har, og ser også på mulighederne for at arbejde uden for normal åbningstid og tilvejebringe eksterne lokaler, siger Kristian Hertz.

Mens de fleste straffesager og civile sager har været sat i bero under nedlukningen, har domstolene været nødt til at gennemføre grundlovsforhør.

/ritzau/