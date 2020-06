Sager med arrestanter prioriteres, når by- og landsretter fredag helt ekstraordinært holder åbent.

Bunkerne med retssager sager vokser hos landets domstole.

Derfor har en lang række by- og landsretter besluttet at åbne retssalene fredag på grundlovsdag, hvor domstolene normalt holder lukket.

Det oplyser Domstolsstyrelsen.

Retterne satte de fleste sager i bero i midten af marts på grund af coronaudbruddet og vendte først tilbage til en nogenlunde normal drift i slutningen af april.

Nedlukningen har lagt et ekstra pres på retsvæsnet, som i forvejen kæmpede med stigende sagsbehandlingstider.

Det fortæller præsident for Østre Landsret Bent Carlsen. 11 retter planlægger at holde åbent på grundlovsdag, og Østre Landsret er én af dem.

- Vi har fået en sagspukkel som følge af nedlukningen under coronaudbruddet. De sager, vi har måttet udsætte, forsøger vi at afvikle så hurtigt, vi kan.

- Og der har det været nødvendigt - for at få noget mere fleksibilitet - at gøre brug også af grundlovsdag, siger Bent Carlsen.

Han fortæller, at Østre Landsret fredag afvikler ni straffesager og en civil sag grundlovsdag. I flere af sagerne er de tiltalte varetægtsfængslet.

- De mennesker har vi en særlig forpligtelse overfor i forhold til at prøve at få færdiggjort sagerne hurtigt, siger retspræsidenten.

I de kommende måneder kommer landsretten formentlig også til at afsætte lørdage til retsmøder, fortæller Bent Carlsen.

Det er usædvanligt, at landsretten inddrager en fridag som grundlovsdag.

- Vi har gjort det få gange før, men det er en ekstraordinær situation, siger præsidenten for Østre Landsret.

Foruden Østre Landsret holder følgende retter åbent grundlovsdag:

Københavns Byret, Retten på Bornholm, Retten i Glostrup, Retten i Hillerød, Retten i Næstved, Retten i Randers, Retten i Aalborg, Retten i Aarhus, Retten i Sønderborg og Vestre Landsret.

