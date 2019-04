Antallet af udvisningsdømte udlændinge er fordoblet fra 2011 til 2016. Vi har strammet praksis, siger dommere.

Danske politikere har i årevis kritiseret domstolene for at holde hånden over kriminelle udlændinge.

Men nye tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af udvisningsdømte udlændinge er steget markant.

Fra 2011 til 2016 er antallet af udlændinge udvist ved dom således fordoblet. Fra 1022 udvisningsdømte i 2011 til 1928 i 2016. I 2017 faldt tallet til 1427. Cirka to tredjedele af de dømte er registreret som udrejst.

Det skriver Kristeligt Dagblad lørdag.

Stigningen skal forklares med politikernes opstramning på området. Det forklarer Mikael Sjöberg, formand for Dommerforeningen, som fortæller, at selve andelen af udlændinge, der udvises, også er steget.

- I dag er det sådan, at der i alle sager om grov kriminalitet er påstand fra anklagemyndigheder om udvisning. Derfor udviser man, medmindre at det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, siger Mikael Sjöberg til Kristeligt Dagblad.

Han henviser til, at dommerne ser på den konkrete sag, udlændingens tilknytning til Danmark og praksis ved Den Internationale Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, når man vurderer, om en udlænding kan udvises fra Danmark.

- Og her har Strasbourg i højere grad sagt, at hvis formaliteterne ved den danske sag er overholdt, så går man ikke ind i sagen, siger Mikael Sjöberg.

Lørdag er det et år siden, at de 47 medlemmer af Europarådet under Danmarks formandskab underskrev den såkaldte København-erklæring. Her er et centralt element, at Menneskerettighedsdomstolen skal være tilbageholdende med at ændre domme fra de nationale domstole.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tillægger i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad lørdag erklæringen stor betydning for, at det er blevet lettere at udvise kriminelle udlændinge og henviser til udvisningen af den kroatiske statsborger Jura Levakovic og domstolens afvisning af islamisten Said Mansours forsøg på at omstøde en udvisningsdom.

Men der er ikke grundlag for at konkludere, at København-erklæringen i sig selv har gjort det nemmere at udvise kriminelle udlændinge. Det forklarer lektor Peter Starup, der forsker i udlændingeret ved Syddansk Universitet.

- Det er klart, at nogle af de politikere, der har været involveret i erklæringen, har en interesse i at konkludere sådan, men det er der ikke belæg for at antage, siger han til Kristeligt Dagblad.

/ritzau/