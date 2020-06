Dommerne er presset af it-nedbrud, manglende ressourcer og en stigning i tunge straffesager, viser ny rapport.

Domstolene plages af daglige it-nedbrud, svigtende mikrofoner og sorte pc-skærme.

Sådan lyder det enstemmigt i en rapport om dommeres arbejdsforhold og vilkår i landets 25 retskredse og to landsretter. Det skriver Politiken onsdag.

Rapporten, som er den første af sin slags, er udarbejdet af Dommerforeningen.

Den viser desuden, at dommerne overtager flere og flere administrative opgaver, fordi veluddannet kontorpersonale og jurister er skåret væk.

Og derudover presses domstolene af en eksplosiv stigning i lange og tunge straffesager, mens sagsbehandlingstiden stiger.

Dommerne efterlyser derfor på det kraftigste flere ressourcer, hvis forholdene ikke skal gå ud over retssikkerheden.

- Der tegner sig et domstolssystem, der i årevis er blevet beskåret, og som derfor skal tilføres tilstrækkelige ressourcer for at kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne og udnytte dommerkapaciteten bedre, lyder en af rapportens hovedkonklusioner.

Hvis ikke der tilføres ressourcer, kan det i sidste ende gå ud over retssikkerheden, advarer formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg.

- Sagerne vælter ind, samtidig med at manglen på ressourcer får retten til at fremstå uprofessionel. Udviklingen påvirker kvaliteten i dommergerningen, og det kan i værste fald gå ud over retssikkerheden, siger han til Politiken.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver i en mail til Politiken, at han ikke vil afvise, at det kan blive relevant at tilføre økonomiske ressourcer.

Han understreger dog, at det samtidig er vigtigt, at der også er fokus på at forbedre tilrettelæggelsen af arbejdet ved domstolene.

- Vi arbejder derfor blandt andet på et lovforslag, som skal effektivisere straffesagskæden, og jeg vil se frem til Dommerforeningens forslag til, hvordan vi kan styrke domstolenes sagsafvikling, siger han ifølge Politiken.

/ritzau/