Artpusher Gallery må ikke bruge Irma-pigen i kommerciel sammenhæng, og produkter skal tilbagekaldes.

En smøg i flaben og en ølflaske i hånden. Det er blot en af de gengivelser af den ikoniske Irma-pige, som kunstneren Love Party har frembragt og markedsført gennem sin virksomhed Artpusher Gallery.

Men det er der nu sat en stopper for.

Sø- og Handelsretten har tirsdag i en afgørelse nedlagt et forbud mod en række Artpusher-produkter, hvor Irma-pigen indgår som motiv.

Det drejer sig blandt andet om plakater, tegninger og malerier, som indgår i en kommerciel sammenhæng, lyder det i rettens afgørelse.

Sø- og Handelsretten har vurderet, at der er tale om en "systematisk kommerciel udnyttelse af de omhandlede varemærkers tiltrækningskraft uden aftale med Coop herom".

Det er supermarkedsgiganten Coop Danmark, som har rettighederne til Irma-pigen som varemærke. Figuren blev ifølge Irmas hjemmeside skabt tilbage i 1907.

I sommeren 2022 blev man i Coop opmærksom på en række produkter fra Artpusher Gallery. Kopper, T-shirts, plakater og andet, hvor Irma-pigen på forskellig vis indgik som motiv.

Man rettede i den forbindelse henvendelse til virksomheden og gjorde opmærksom på, at der var tale om en krænkelse af varemærkerettighederne.

Men kunstneren Love Party, der tidligere gik under navnet Søren Vilhelm Bryld Nielsen, var af en anden opfattelse. Ifølge ham var der tale om kunst.

- Jeg producerer kunstværker, og det er min klare opfattelse, at jeg holder mig inden for rammerne af almindelig kunstnerisk ytringsfrihed og således ikke krænker jeres rettigheder, lød det i en mail fra kunstneren til Coop.

Kunstneren og Coop havde gennem sommeren og efteråret 2022 en indgående kontakt og indgik ifølge den korrespondance, der er gengivet i Sø- og Handelsrettens dom, en aftale.

Men hos Coop var man ikke tilfreds med, hvordan Love Party agerede, selv om Love Party i en mail til Coop i oktober 2022 skrev:

- Jeg overholder selvfølgelig vores aftale.

I januar 2023 meldte Coop ud, at man ville lukke samtlige Irma-forretninger. Det fik Love Party til at lave en plakat med en Irma-pige udstyret med en cigaret i munden og en spraydåse i hånden.

På plakaten står der "Fuck Coop", og på Artpushers hjemmeside blev plakaten udbudt til salg formedelst 499 kroner eller 999 kroner, hvis den skulle leveres indrammet.

Plakaten faldt i god jord hos Jan Larsen, der var kædedirektør i Irma frem til udgangen af januar 2023, og som fratrådte i forbindelse med udmeldingen og supermarkedskædens lukning. Fra sin private mail skrev han i begyndelsen af februar til Love Party:

"Super plakat, du har lavet lige nu - love it".

Men hvor der havde været dialog og samtale mellem Irma og Artpusher under Jan Larsen, så stoppede det efter meldingen om lukningen, og i sommeren 2023 indgav Coop en stævning rettet mod Love Party og hans virksomhed, Artpusher Gallery.

Sø- og Handelsretten har lagt vægt på det kommercielle element i sagen, og ud over at Artpusher Gallery har fået forbud mod at benytte Irma-pigen i kommerciel sammenhæng, så skal virksomheden også tilbagekalde de produkter, som allerede er sendt på markedet.

Kunstneren Love Party skal som direktør for Artpusher Gallery sørge for, at galleriet efterlever Sø- og Handelsrettens påbud.

Rettens afgørelse er en midlertidig afgørelse. I den type sager skal der efterfølgende anlægges en egentlig sag, hvor retten i en dom skal tage stilling til, om forbuddet skal gøres varigt.

/ritzau/