Det er i strid med artikel 3 i menneskerettighedskonventionen at udvise 34-årig tyrker, siger dom.

Danmark har tirsdag tabt en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om udvisning af en psykisk syg tyrkisk mand, der er dømt for vold med døden vil følge.

Det er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, siger dommen, at gennemføre en udvisning af den 34-årige, som lider af skizofreni. Manden blev udvist for et par år siden.

Skal han udvises, skal danske myndigheder på forhånd sikre en god behandling, opfølgning og en kontaktperson i Tyrkiet, hedder det i dommen.

Artikel 3, der handler om forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling, er en af de tunge artikler i konventionen.

- Det er positivt og glædeligt. Nu må vi så arbejde hårdt på, at han kommer tilbage til Danmark og får sin medicinske behandling, siger advokat Tyge Trier, der har ført sagen på vegne af den 34-årige.

Den dømte kom til Danmark med sin familie i 1991. Han taler ikke tyrkisk, og han har en behandlingskrævende psykisk lidelse.

Han er dømt for et overfald, der førte til en 19-årig mands død på Christiania i maj 2006. Ved retten i Danmark blev han i første omgang idømt syv års fængsel og udvisning for bestandig.

I dommen fra Menneskerettighedsdomstolen, hvor fire af syv dommere stemte for brud på artikel 3, understreges det, at manden er alvorligt psykisk syg med behov for effektiv behandling.

Domstolen henviser til en anden belgisk dom om en psykisk syg georgisk mand, Paposhvili, som blev udvist af Belgien. I den sag vandt Paposhvili.

- Det er meget glædeligt, at vi her ser den første sag, hvor Paposhvili slår helt igennem. Det har knebet alvorligt for Danmark at anvende den, siger advokat Tyge Trier.

Sagen har været anket og genoptaget flere gange i det danske retssystem.

Danmark kan inden tre måneder anke sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

/ritzau/