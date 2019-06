Dommere og forsvarere vil fremover stille spørgsmål ved teleoplysninger som bevis, vurderer dommerforeningen.

- Det er naturligvis stærkt bekymrende.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra formanden for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg. Mandag kom det frem, at en fejl i politiets it-systemer betyder, at domme, hvor teleoplysninger er indgået siden 2012, skal gennemgås igen.

- Den omstændighed, at man nu kan sætte spørgsmålstegn ved et teknisk bevis, som indgår i bevisbedømmelsen, er naturligvis bekymrende, uddyber dommerformanden.

Fejlen er opstået i et system, der har sorteret og renset i teleoplysninger indhentet af politiet.

Systemet kan fejlagtigt have frasorteret en del oplysninger, der skulle have været bevaret.

Og selv om fejlen nu er rettet, så vil sagen få konsekvenser for, hvordan dommere ser på sager, hvor teleoplysningerne indgår. Det vurderer Mikael Sjöberg.

- Anklageren har pligt til at fremlægge objektive beviser og må nu være opmærksom på, at der kan sættes spørgsmålstegn ved validiteten af teleoplysninger, siger han.

- Og hvis en anklager fremlægger teleoplysninger i en sag, så vil man jo spørge til det, og det vil forsvareren også gøre.