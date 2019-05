Princippet om frie og uafhængige domstole er sat yderligere under pres i Polen, mener europæisk dommerforening

Polens regering får fredag en opsang fra København, hvor cirka 100 europæiske dommere holder årsmøde.

En ny lov fra 26. april i år truer den polske højesterets uafhængighed og underminerer dermed princippet om retsstaten, lyder det i en resolution fra EAJ, den europæiske dommerforening.

Loven muliggør udnævnelser til dommer i Højesteret af politiske og andre irrelevante årsager, som ikke har med personens juridiske kvalifikationer at gøre, fremhæves det.

Desuden vil lovændringen straks sætte en stopper for alle igangværende sager, som drejer sig om en juridisk vurdering af dommerudnævnelser.

"Et sådant indgreb af lovgiverne i verserende retssager udgør et alvorligt indgreb i domstolenes uafhængighed og er ikke i overensstemmelse med behørig respekt for princippet om retsstaten," hedder det blandt andet.

Dommere fra cirka 40 europæiske lande mødes i disse dage i København. Og det er i den forbindelse, at den kritiske udtalelse er blevet udsendt.

I resolutionen gør de opmærksom på, at den nye lov kommer på et tidspunkt, hvor EU-Domstolen i forvejen er i færd med at undersøge, om andre og tidligere lovændringer om retsvæsenet i Polen er i strid med EU-retten.

For eksempel har det tidligere vakt opsigt, at dommere er blevet tvunget tidligt på pension.

EU-Kommissionen har også reageret på, at den polske regering har fået en afgørende indflydelse på, hvem der skal være dommere i to nye afdelinger i landets højesteret.

Og endelig er det blevet muligt at genåbne ellers afgjorte retssager, ligesom en ordning med disciplinære straffe angiveligt misbruges.

Det er første gang i cirka 50 år, at de europæiske dommere mødes i Danmark. En af vicepræsidenterne er den danske dommer Mikael Sjöberg.

- Situationen i flere af medlemslandene er særdeles kritisk, sagde han forleden. Han nævnte både Polen og Ungarn.

Men også i andre lande er der uheldige tendenser til, at regeringer lægger tryk på domstolene. Både i Frankrig, Spanien og i Norden er der eksempler, mener Mikael Sjöberg.

/ritzau/