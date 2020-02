I sag om udlevering til Sydafrika ændrer landsretten en tidligere afgørelse fra en byretsdommer.

Selv efter 431 døgn skal en lettisk kvinde forblive i sin celle i Vestre Fængsel i København.

Det har Østre Landsret fredag bestemt i sagen om Kristine Misane, der har forsøgt at undgå udlevering til en straffesag i Sydafrika.

Dommerne ændrer den afgørelse, som Københavns Byret kom frem til i slutningen af januar. Da blev hun sat på fri fod.

Kvinden er selv årsag til, at det har trukket længe ud med at udlevere hende fra Danmark til Sydafrika, har en anklager fredag hævdet i et retsmøde.

Letland har flere gange sendt appeller til danske myndigheder om at stoppe udleveringen til Sydafrika. Også nye henvendelser fra hendes advokater er blevet afvist. Rigsadvokaten har torsdag bestemt, at udleveringen står ved magt.

Retsmødet fredag skyldes, at en dommer i Københavns Byret 30. januar besluttede at løslade Misane. Denne afgørelse har anklagemyndigheden indbragt for landsretten.

- Hvis landsretten løslader Misane, har hun haft held til at kortslutte det internationale system, og det skal ikke ske, sagde anklager Anders Larsson.

- Alle de skridt, Misane har foretaget, er egnet til at forsinke processen, tilføjede han. Samtidig anerkendte anklageren, at hendes protester ikke har været ulovlige.

Derimod har kvindens advokat fastslået, at fængslingen er ude af proportioner med den straf, hun står til i Sydafrika. Desuden er en frist på 30 dage i udleveringsloven igen blevet overskredet.

- Jeg vil blot fremhæve, at det jo ikke er sådan, at Kristine Misane synker i jorden i tilfælde af løsladelse. Sydafrika har jo mulighed for at rette henvendelse til Kristine Misanes hjemland, sagde advokat Henrik Stagetorn.

/ritzau/