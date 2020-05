På fri fod kan seks unge ikke forstyrre opklaring af sag om drab og drabsforsøg, siger både lands- og byret.

For anden gang har retssystemet sagt nej til anklagemyndighedens krav om at få fængslet seks unge i en sag om drab og drabsforsøg ved Rungsted i april sidste år.

Østre Landsret har afvist ønsket, og samme resultat kom Retten i Helsingør oprindeligt frem til.

De seks har været på fri fod i lang tid under politiets efterforskning. Mandag i sidste uge blev de imidlertid anholdt og kort efter præsenteret for et anklageskrift.

Derefter bad specialanklager Margit Wegge fra Nordsjællands Politi om varetægtsfængsling frem til dommen. Den ventes at falde i november. Retten skal i oktober og november afgøre, om de tiltalte er skyldige.

Men byretten sagde nej til ønsket, og samme resultat er landsrettens dommere nået frem frem, oplyser en af forsvarerne, advokat Peter Trudsø. Han har kaldt forløbet usædvanligt og besynderligt.

- Jeg håber, at landsrettens kendelse i denne sag vil være med til at sætte fokus på, om varetægtsfængsling "af hensyn til efterforskningen" bruges for ofte, siger han.

I alt er der otte tiltalte i sagen. To er varetægtsfængslet. Og det har de været i godt et års tid.

Tiltalen er rejst, efter at to grupper 6. april sidste år bragede sammen i et blodigt opgør på en rasteplads nær Rungsted Havn.

Der blev både brugt skydevåben, kniv og køretøjer ved sammenstødet, som kostede en 20-årig mand livet. Han kom fra Nivå og havde forbindelse til den nu forbudte bande Loyal To Familia.

Fire andre overlevede. De blev henholdsvis skudt i benene, stukket med en kniv og påkørt af en eller flere biler.

Dommerne mener, at mistanken mod de seks er begrundet. Men der er ikke en risiko for, at de på fri fod kan påvirke opklaringen af sagen. Og mistanken er heller ikke særligt bestyrket, og dermed kan folks retsfølelse ikke bruges som grund til varetægtsfængsling.

/ritzau/