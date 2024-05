Først fredag vil dommer i Odense afsige kendelse om, hvorvidt advokat skal klippes ud af "Den Sorte Svane".

Efter flere timers forhandling ved Retten i Odense torsdag valgte dommeren at udskyde sin afgørelse i en strid mellem advokat Nicolai Dyhr og TV 2 om dokumentaren "Den Sorte Svane".

På sin liveblog skriver TV 2 torsdag eftermiddag, at dommeren vil afsige kendelse fredag klokken 14.30.

I dokumentaren medvirker blandt andre Nicolai Dyhr fra advokatfirmaet Horten på skjulte optagelser, der blandt andet er lavet på et kontor hos den såkaldte muldvarp Amira Smajic.

Smajic har en erhvervsjuridisk baggrund og har ifølge dokumentaren tidligere blandt andet bistået kriminelle med hvidvask af penge. I dokumentaren genoptager hun sine gamle forbindelse, men det meste optages på skjult kamera.

Blandt de personer, som Smajic mødes med, er advokat Nicolai Dyhr. Han deltager i drøftelser om forretninger, der tilsyneladende er på kant af loven.

Dyhr har afvist, at han gør noget ulovligt, men har til TV 2 sagt, at han blot forsøgte at opbygge et tillidsforhold til Smajic.

Hans rolle undersøges af Advokatrådet, der er tilsynsmyndighed på området. Rådet oplyste onsdag, at en anden advokat, som medvirker i dokumentaren, er blevet politianmeldt.

Advokat Dyhr har forlangt, at Retten i Odense udsteder et forbud mod de dele af dokumentaren, som han medvirker i.

- Nicolai Dyhr skal bare klippes ud. For den del af programmerne er der ingen samfundsmæssig interesse i, lød det ifølge TV 2 fra Dyhrs advokat, Michael Havemann, under torsdagens retsmøde.

Også muldvarpen Amira Smajic har forsøgt at få sat en stopper for visning af dokumentaren. Men både Københavns Byret og Østre Landsret afslog at nedlægge et forbud mod den.

Landsretten afsagde kendelse i sagen mandag.

Amira Smajic samarbejdede i begyndelsen med TV 2 om projektet, men fortrød sidenhen sin medvirken. Hun havde krævet dokumentaren standset af hensyn til sin egen sikkerhed.

/ritzau/