To domsmænd klagede over retsassessor. Hun ville have en hurtig dom, fordi hun skulle hjem og lufte hunde.

En retsassessor surfede på nettet og kiggede på boligsider, mens hun sad som retsformand i en straffesag.

Desuden fortalte hun de to lægdommere, som hun skulle afgøre sagen med, at den skulle afgøres hurtigt. Hun skulle hjem og lufte sine hunde.

Opførslen er så grov, at retsassessoren har fået en "alvorlig misbilligelse" af Den Særlige Klageret. Det er en instans, som blandt andet tager stilling til klager over jurister ved domstolene og afgør, om straffesager skal genoptages.

En retsassessor er en erfaren jurist, der ikke er udnævnt, men virker som dommer.

I den konkrete sag er det tilliden til retsvæsenet, der er blevet sat på spil, fremgår det af klagerettens dom.

Den enkelte dommer bør gøre sit yderste for at optræde med den fornødne værdighed, ligesom vedkommende skal koncentrere sin opmærksomhed om sagen og dens parter, lyder det.

Og det var tydeligvis ikke tilfældet en dag i maj. Mens retssagen var i gang, tjekkede retsassessoren blandt andet Ekstra Bladets hjemmeside og undersøgte leje af sommerhus på Fanø, lød det i en klage.

Klagen kom fra de to domsmænd, som sad på podiet på hver sin side af retsassessoren.

Hun har benægtet, at hun surfede på nettet. Desuden har hun forsvaret sig med, at de to lægdommere vanskeligt kunne have set hendes computerskærm, fordi de på podiet var adskilt af røgfarvede glasplader.

Da klageretten havde fået taget fotos fra retssalen, faldt dette forsvar imidlertid til jorden.

Desuden har klageretten stor tiltro til de detaljerede forklaringer fra de to lægdommere om internetaktiviteten.

Juristen har også hævdet, at en bemærkning om at få sagen afgjort hurtigt af hensyn til luftning af hendes hunde kun blev sagt en enkelt gang. Imidlertid har lægdommerne bemærket, at det blev sagt to gange - også i voteringslokalet.

Den Særlige Klageret konkluderer, at retsassessoren ikke har haft sin fulde opmærksom på sagen.

Også tidligere har hun fået kritik. For seks år siden udtalte klageretten sin misbilligelse af hendes adfærd, og sidste år fik hun en påtale af sin chef, en retspræsident, fordi hun besvarede mails, mens hun sad i retten.

Klageretten oplyser ikke, hvilken byret der er tale om.

Det er anden gang i år, at en retsassessor får kritik. I november drejede det sig om opførslen under en hærværkssag. Retsassessoren gav højlydt udtryk for, at sagen efter hendes mening var spild af rettens tid.

