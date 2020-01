Tre mænd skal blive i fængslet i terrorsag om våben. Advokat fra beslægtet sag måtte ikke overvære retsmøde.

Advokat Ulrik Sjølin er onsdag mødt i god tid i Københavns Byret for at overvære et terrorretsmøde, som ifølge ham selv angiveligt har nær forbindelse til en sag, hvor han er forsvarer.

Men det må han ikke, lyder afgørelsen fra dommer Peter Rønning-Jølver.

11. december blev en række personer anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelse. Otte af dem blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør - seks blev varetægtsfængslet.

Men der er ifølge anklagemyndigheden tale om to forskellige sager. Det fremførte anklager Anders Larsson også onsdag i Københavns Byret, hvor advokat Ulrik Sjølin var mødt op.

Sjølin er forsvarer i en del af sagskomplekset, som handler om forsøg på at sprænge en terrorbombe et ikke nærmere angivet sted. Men i sagskomplekset er der også en sag om forsøg på at anskaffe våben, som skulle bruges til at begå terror.

Begge sager bliver behandlet onsdag i Københavns Byret. Retten skal tage stilling til, om de sigtede fortsat skal være fængslede. De tre sigtede fra våbendelen er på først, og det er i den del, at Ulrik Sjølin er mødt op.

- Der er tilgået en del materiale i min sag, som kommer et andet sted fra, siger Ulrik Sjølin som grund til, at han burde have lov til at overvære retsmøderne om våbendelen.

Det er hans opfattelse, at oplysningerne stammer fra våbensagen, og derfor vil han overvære retsmødet.

Men det får han ikke lov til. Dommeren har nemlig valgt at lukke dørene til retsmødet, og selv om Sjølin er forsvarer i samme sagskompleks, er han altså også forment adgang til at overvære våbendelen af komplekset.

De tre mænd, der er sigtet i våbendelen af terrorkomplekset, har alle fået forlænget deres varetægtsfængsling frem til 5. februar.

Ingen af dem var fysisk til stede ved dagens retsmøde, men medvirkede via en videoforbindelse fra forskellige arresthuse rundtom i landet.

Advokat Ulrik Sjølins klient skal senere onsdag møde i retten i den anden del af sagskomplekset. En anden mand og en kvinde er også fængslet i den del af sagen.

/ritzau/