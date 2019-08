48-årig mand blev mødt med krav om varetægtsfængsel fra anklager, men blev løsladt af dommer.

Retten i Esbjerg har torsdag løsladt en 48-årig mand, som politiet anholdt onsdag efter trusler mod politiet. Anklagemyndigheden har accepteret rettens kendelse og kærer den ikke til landsretten.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden blev anholdt onsdag, efter at både Syd- og Sønderjyllands Politi havde været i aktion.

Truslerne blev fremsat mod syd- og sønderjyderne, men manden har tilknytningen til en adresse i Tårs i Nordjylland, og derfor gik politiet også i aktion der.

Det hele mundede ud i en anholdelse af en 48-årig mand, som er kendt for at have psykiske problemer.

Truslerne onsdag blev fremsat via de sociale medier.

Den 48-årige er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 119, der handler om vold eller trusler mod offentligt ansatte i tjeneste.

Trods løsladelsen er han fortsat sigtet i sagen. Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke oplyst, hvorledes den 48-årig stiller sig til sigtelsen.

/ritzau/