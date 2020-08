Bilist på Sydmotorvejen nær Haslev ramte autoværnet for at undgå at køre ind i spøgelsesbilist.

En mand, der blev spøgelsesbilist på Sydmotorvejen midt på Sjælland mandag aften, er tirsdag blevet frihedsberøvet.

Retten i Næstved har besluttet at varetægtsfængsle manden i 14 dage, skriver lokalmediet sn.dk.

Den 37-årige sigtes for at have udsat andre for fare, ligesom han sigtes for spirituskørsel, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hændelsen skete nær Haslev. Manden kørte mod syd - men i det nordgående spor.

Politiet fik melding om sagen kort efter klokken 19. Et vidne fortalte, at en bil var kørt ind i nødsporet og kort efter foretog en U-vending, så den kom til at køre mod de øvrige biler, fremgår det af politiets offentlige døgnrapport.

En af disse nåede at undvige, men kørte så ind i autoværnet. Andre trafikanter fik stoppet bilisten. Mandens promille blev umiddelbart målt til 1,2, og derefter blev han anholdt, oplyser politiet.

