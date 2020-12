Efter et lukket retsmøde er retten kommet frem til, at en 44-årig mand fortsat skal sidde fængslet i drabssag.

I Retten i Hillerød har dommer Jette-Marie Sonne mandag valgt at forlænge varetægtsfængslingen af en 44-årig mand. Han er sigtet for at have dræbt den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund.

Retsmødet foregik bag lukkede døre, men efter at have forhandlet spørgsmålet om fortsat fængsling i to timer fik offentligheden igen adgang.

- Vi er blevet enige om, at vi kan oplyse, at varetægtsfængslingen er forlænget frem til den 11. januar. Mere kan vi ikke sige, lyder det fra dommer Jette-Marie Sonne.

Sagen er speciel af en drabssag at være, i og med at der ikke er fundet noget lig. I første omgang blev Maria From Jakobsen meldt savnet. Det hed sig, at hun havde forladt hjemmet på Nialsvej i Frederikssund i nedtrykt sindstilstand.

Men efter knap tre uger meldte Nordsjællands Politi ud, at en 44-årig mand var blevet anholdt. Han blev samme dag - 16. november - varetægtsfængslet.

I den forbindelse blev han beskyttet af et navneforbud. Det vil anklager Anne-Mette Seerup fra Nordsjællands Politi have ophævet.

- Politiet ønsker oplysninger fra eventuelle vidner, som har set sigtede eller har oplysninger om hans færden op til gerningstidspunktet, lyder det fra Anne-Mette Seerup.

Dommer Jette-Marie Sonne er enig i anklagerens betragtninger og har bestemt, at navneforbuddet skal ophæves. Det er dog fortsat gældende.

For den 44-åriges advokat, Jan Aarup, har kæret afgørelsen til Østre Landsret. Og fordi landsretten har mulighed for at omgøre Jette-Marie Sonnes afgørelse, så vil ophævelsen først træde i kraft, hvis landsretten erklærer sig enig.

Det er derfor fortsat forbudt at bringe oplysninger, som kan afsløre den 44-åriges identitet.

/ritzau/