Tre iranske mænd fra Ringsted er mistænkt for at spionere for saudiarabisk efterretningstjeneste.

Retten i Roskilde har torsdag valgt at forlænge varetægtsfængslingen af tre iranske mænd, som er mistænkt for at spionere for Saudi-Arabien i Danmark. Mændene nægter sig skyldige.

Ingen af de tre var fysisk til stede ved dagens retsmøde, men medvirkede via videoforbindelser fra deres respektive arresthuse.

Dommer John Larsen bøvlede en smule med det tekniske, inden han fik kontakt med tre sigtede, deres advokater og anklager Rune Rydik.

Sidstnævnte forlangte, at retsmødet skulle holdes for lukkede døre.

- Vi er i en situation, hvor der er efterretningstjenester involveret i sagen, og der vil under retsmødet komme navne frem på personer, hvis sikkerhed vil være i fare, såfremt sagen behandles i et åbent retsmøde, lød det fra Rune Rydik.

Og det ønske valgte dommer John Larsen at efterkomme. Også hensynet til politiets videre efterforskning af sagen indgår som en del af begrundelsen for at lukke dørene.

Spionagesagen udspringer af en anden sag, som drejer sig om et formodet attentat mod den iranske separatistbevægelse ASMLA. Bevægelsen kæmper for løsrivelse af et område omkring byen Ahvaz i det sydvestlige Iran.

Bevægelsen, som er arabisk, mener, at området skal løsrive sig fra det persiske Iran.

I Danmark - nærmere betegnet i Ringsted - findes Ahwazna Fonden, som blandt andet driver en tv-station, der via satellit og internet udsender programmer.

I sidste uge besluttede Radio- og tv-nævnet, at fonden skulle stoppe sin programvirksomhed, fordi den opfordrede til terror, idet den bifaldt angreb mod iransk militær.

I den forbindelse kan det i øvrigt nævnes, at fondes navn skrives med et "w", mens byens navn typisk - i hvert fald i Europa - skrives med "v". Det skyldes, at formen "Ahwaz" er arabisk, mens "Ahwas" er persisk.

Tilbage til attentatplanerne. I efteråret 2018 havde PET en formodning om, at en iransk efterretningstjeneste planlagde et angreb på ASMLA i Danmark. Det udløste en stor politiaktion, hvor veje og broer blev lukket.

Siden blev en mand anholdt i Sverige og udleveret til Danmark. Han blev fængslet for at planlægge et attentat på en herboende iraner.

Tre herboende iranere - formanden for Ahwazna Fonden og to bestyrelsesmedlemmer - blev i samme ombæring sigtet for at have billiget et angreb på en iransk militærparade i Ahvaz 22. september 2018.

Men den sigtelse blev udvidet radikalt i begyndelsen af februar i år. Her blev de tre mænd nemlig anholdt og præsenteret for en sigtelse om spionage. De er mistænkt for at indsamle oplysninger, som de har givet til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Saudi-Arabien og Iran er de to stormagter i Mellemøsten. Saudi-Arabien ligger langs den sydlige kyst af den olierige og på andre måder strategisk betydningsfulde Persiske Golf, mens farvandets nordkyst er iransk.

Den arabisk-persiske strid er også en religiøs strid. Araberne er overvejende sunnimuslimer, mens perserne - altså iranerne - er shiamuslimer.

Striden mellem landene beskrives ofte som en form for "kold krig" i lighed med forholdet mellem USA og Sovjetunionen i det 20. århundrede. Landene fører ikke direkte krig mod hinanden, men støtter flere steder i regionen hver sin side i andre konflikter, for eksempel i Yemen, Irak og Syrien.

Og et mindre kapitel i den moderne koldkrigsroman udspiller sig altså - hvis man skal tro anklagemyndighedens sigtelser - på Midtsjælland.

Torsdagens retsmøde varede et par timer. Undervejs var der nemlig også tekniske problemer, som gjorde, at retsmødet blev flyttet til en anden retssal.

John Larsen oplyste efter retsmødet, at de tre fængslede mænd overvejer, om rettens kendelse om varetægtsfængsling skal kæres til Østre Landsret.

