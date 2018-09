Politiet hævder, at unge i Nivå samlede sig for at fortsætte Loyal To Familias aktiviteter.

Helsingør. Tre unge mænd er fredag blevet varetægtsfængslet, fordi de mistænkes for at ville videreføre banden Loyal To Familia, som er blevet forbudt.

Det er en dommer i Helsingør, som har truffet beslutningen i et grundlovsforhør. De skal være frihedsberøvet til 5. oktober. To af dem har kæret afgørelsen til landsretten, oplyser anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi.

De tre og en fjerde blev anholdt af politifolk torsdag aften i Nivå Centret. De tre er sigtet for at ville fortsætte Loyal To Familias aktiviteter.

De unge, der er fra 20 til 23 år, samledes sig i baggården til spillestedet Chancen i centret, hvor der i perioder også har været LTF-graffiti på væggene, skriver sn.dk.

Politiet beskylder de unge for at have benyttet kendetegn for LTF, som blev forbudt 4. september. Det var kasketter med mærket F, skriver sn.dk.

De tre er sigtet efter en sjældent brugt bestemmelse i straffeloven. Den handler om den, der "deltager i videreførelsen af en forening, efter den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom".

Rigsadvokaten har for nylig besluttet at forbyde Loyal To Familia. Det skyldes, at gruppen forbindes til meget alvorlig kriminalitet.

Senere skal dommere i Københavns Byret afgøre, om der er grundlag for at opløse gruppen. Retten skal også tage stilling til, om Loyal To Familia overhovedet er en forening i grundlovens forstand.

Forbuddet blev meddelt 4. september, og allerede dagen efter greb politiet ind mod fem personer, der stod på Falstergade i Fredericia.

Allerede da forbuddet blev nedlagt, varslede justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at politiet ville være på stikkerne. Betjente vil være "offensivt til stede for at se, om forbuddet på nogen måde overtrædes", udtalte han.

- Det handler om at vise, at man ikke tolererer, at banden manifesterer sig i det offentlige rum, sagde Søren Pape.

/ritzau/