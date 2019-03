Efter en politiaktion i Jylland tirsdag er seks mænd og en kvinde onsdag blevet varetægtsfængslet.

Ved en større politiaktion i Jylland tirsdag blev otte personer i alderen 26 til 37 år anholdt i en sag om amfetamin.

Onsdag blev syv af dem - seks mænd og en kvinde - fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Grundlovsforhøret varede hele dagen. Det endte onsdag aften med, at alle syv blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

En af dem valgte at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, og en anden overvejer at gøre det. De fem øvrige accepterer varetægtsfængslingen. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Anholdelserne er sket i Rødekro, Horsens, Tranbjerg, Malling, Brønderslev og Nørresundby, oplyste politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest, SEV, tirsdag.

Flere af de anholdte er ifølge politiet fra rockermiljøet. Lederen af SEV, Brian Voss Olsen, har ikke ønsket at oplyse de nøjagtige sigtelser i sagen. Han har dog fortalt, at der fundet narkotika og våben under ransagningerne tirsdag.

- Handlen er sket med base i Aalborg, sagde han i en pressemeddelelse tirsdag.

/ritzau/