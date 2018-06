En 21-årig mand er fængslet for forsøg på voldtægt af 19-årige kvinde. Han nægter sig skyldig.

Sønderborg. En 21-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for at forsøge at voldtage en 19-årig kvinde i Haderslev.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden var natten til søndag på vej hjem, da en mand, som havde fulgt efter hende, tvang hende ind i nogle containere på Hiort Lorenzens Vej.

Her trak han ned i hendes trusser, men det lykkedes hende at slippe væk ved at sparke ham.

Til politiet kunne kvinden fortælle, at manden talte engelsk med tydelig amerikansk accent. Den anholdte - og nu fængslede - mand er ifølge politiet en amerikansk soldat, der er på øvelse i Danmark.

Han nægter sig skyldig og har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

