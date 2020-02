Efter et tip rykkede politiet ud til en ejendom, hvor flere mænd var i færd med at tømme en lastbil for hash.

Seks mænd er torsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Horsens blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for indsmugling af ikke under 700 kilo hash.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Stina Bach fra Sydøstjyllands Politi.

De seks mænd blev anholdt onsdag, da politiet fik et tip om, at der blev båret noget fra en udenlandsk lastbil og ind på en ejendom ved Løsning. Der var også flere danske biler på stedet, lød tippet.

Sydøstjyllands Politi rykkede ud til ejendommen med narkohunde. På lastbilen og på ejendommen blev der fundet 700 kilo hash.

Fire danske mænd i alderen 27-40 år og to udenlandske mænd på 39 og 49 år blev anholdt, oplyste politiet tidligere torsdag i en pressemeddelelse.

Ifølge Horsens Folkeblad, som var til stede ved grundlovsforhøret, er der tale om to spanske mænd.

Torsdagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre, så de nærmere detaljer i sagen og mændenes forklaringer er foreløbig ukendte for offentligheden.

Ifølge Stina Bach nægter alle seks mænd sig skyldige, og de kærede alle kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/