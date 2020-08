Politiet slog tidligere på ugen til mod et formodet narkonetværk. I alt 11 mænd og kvinder blev anholdt.

Flere hundrede kilo amfetamin er omdrejningspunktet i en sag om narkosalg, som har ført til en række anholdelser i Jylland og på Sjælland.

Otte mænd og tre kvinder, der er sigtet i sagen, blev onsdag stillet for en dommer i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

To af de anholdte blev herefter løsladt, og en fik sin anholdelse opretholdt i tre døgn. Dommeren besluttede at varetægtsfængsle de resterende otte i foreløbig fire uger. Det meddeler Østjyllands Politi på Twitter.

De anholdte er sigtet for at have købt og distribueret amfetamin. Hvor store mængder, det præcist drejer sig om, er uvist. Men der er tale om "flere hundrede kilo", har politiet oplyst.

Personerne blev pågrebet tirsdag af politiet ved ransagninger i Nørresundby, Vejle, Horsens, på Djursland, i Aarhus-området og på den københavnske vestegn.

Under ransagningerne blev der fundet både amfetamin og våben.

Aktionen fulgte efter længere tids efterforskning mod den organiserede narkohandel - herunder en større politiaktion i Odder 28. juli.

Her blev fundet flere hundrede kilo amfetamin, og to mænd og en kvinde blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

De anholdte fra tirsdagens aktion er i alderen 24 til 60 år.

/ritzau/