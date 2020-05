57-årig mand nægter sig skyldig i uberettiget at have forsøgt at få 1,2 millioner kroner fra hjælpepakke.

En københavnsk forretningsmand er fredag blevet varetægtsfængslet i en sag om forsøg på svindel med midler fra de hjælpepakker, som er indført i forbindelse med coronakrisen.

Københavns Byret har besluttet, at den 57-årige skal være frihedsberøvet frem til 16. juni.

- Min klient nægter sig skyldig, og kendelsen er kæret til landsretten, siger mandens forsvarer, advokat Henrik Stagetorn.

Betjente fra Bagmandspolitiet anholdt fredag morgen den 57-årige, der sigtes for uberettiget at få udbetalt i alt 1,2 millioner kroner.

Derefter blev han om eftermiddagen fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager bad om varetægtsfængsling, hvilket en dommer nikkede til først på aftenen.

I øvrigt havde den 57-årige mundbind på, da han blev ført ind i retten. Det havde også tre ledsagende politifolk.

Retsmødet er foregået bag lukkede døre. Fængslingen begrundes med, at han på fri fod vil kunne ødelægge politiets efterforskning af sagen.

Bagmandspolitiet hævder, at han på vegne af både virksomheder og foreninger forsøgte at snyde Erhvervsstyrelsen i forhold til den pakke, som handler om lønkompensation.

I alt 17 personer blev indberettet som ansatte, der opfyldte betingelserne. Men det passede ikke, mener politiet ifølge den sigtelse, der blev læst op i retsmødet. Dermed er der begået svig, lyder det.

En del af den påståede lovovertrædelse - om forsøget at score lidt over en halv million kroner - skete på et "dyrt" tidspunkt.

Disse ansøgninger kom nemlig efter ikrafttrædelsen af en hastelov. Den betyder, at svindel i forhold til hjælpepakker skal kunne give en straf, der er fire gange så lang som normalt.

