En 63-årig mand er sigtet for at have dræbt en jævnaldrende kvinde. Fredag blev han udleveret fra Tyskland.

1. oktober blev en kvinde fundet dræbt på en adresse i Hillerød.

En mand blev efterfølgende efterlyst internationalt - mistænkt for drabet.

Efter at være blevet pågrebet af politiet i Tyskland og fredag udleveret til Danmark, blev den mistænkte - en 63-årig mand - lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby.

Her valgte en dommer at varetægtsfængsle ham i fire uger.

Manden er sigtet for drab, men nægter sig skyldig.

Da Nordsjællands Politi i forbindelse med drabet efterlyste den 63-årige mand, blev det oplyst, at han havde en relation til kvinden. Dog var de ikke i familie.

Politiet har ikke fortalt yderligere om, hvordan de to personer kendte hinanden.

Ifølge Ekstra Bladet, der var til stede ved grundlovsforhøret lørdag, var den sigtedes hænder forbundet med gazebind ved retsmødet.

Af sigtelsen fremgår det, at kvinden blev dræbt med flere knivstik og snitsår mod halsen på et tidspunkt mellem 29. september klokken 23 og 1. oktober klokken 08.03, skriver avisen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre efter anmodning fra anklager Michael Winther.

Han henviste til, at efterforskningen er i en indledende fase, at der er tale om en alvorlig sigtelse, og at den sigtede inden retsmødet endnu ikke havde afgivet forklaring.

På grund af dørlukningen har det ikke været muligt for offentligheden at høre den sigtedes forklaring, ligesom det heller ikke vides, hvilke beviser politiet støtter sig til i sagen.

Faktisk besluttede en dommer allerede dagen efter drabet, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden. Det skete ved et retsmøde, hvor den 63-årige var fraværende, da han endnu ikke var pågrebet af politiet.

Da han blev anholdt af politiet i Tyskland, skete det lige syd for Kruså ved den dansk-tyske grænse.

Ved lørdagens grundlovsforhør blev der nedlagt navneforbud både for den sigtede og drabsofferet.

/ritzau/