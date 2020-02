Tre mænd sidder nu fængslet i sag om drab på 39-årig mand på Helgolandsgade i København.

En dommer i Københavns Byret har søndag varetægtsfængslet en 28-årig mand, som er sigtet for at have deltaget i drabet på en 39-årig mand, som i maj blev skudt og dræbt på åben gade i København.

Manden har været efterlyst siden december, og lørdag valgte han at melde sig selv til politiet.

Han sættes i forbindelse med et drab begået på Helgolandsgade på Vesterbro i København. Her steg en maskeret mand den 7. maj ude af en sort Audi, og uden at sige et ord skød han en 39-årig mand i hovedet på klos hold.

Offerets gravide kæreste var vidne til drabet.

Længe efterforskede politiet sagen, uden at der så ud til at være en opklaring i vente. Men i november blev to mænd fængslet i et hemmeligt retsmøde. Det viste sig at være i sagen fra Helgolandsgade.

I december meldte politiet ud, at en dengang 27-årig mand var efterlyst. Han er i mellemtiden fyldt 28. Og det er ham, som nu er blevet varetægtsfængslet.

Det skete søndag efter et flere timer langt grundlovsforhør i Københavns Byrets afdeling for grundlovsforhør - bedre kendt som Dommervagten.

Her gik retsmødet i gang klokken 08.38, hvilket var tids nok i forhold til at overholde Grundlovens frist om, at en anholdt skal stilles for en dommer inden 24 timer, hvis han ikke skal løslades.

Anholdelsen skete lørdag klokken 08.56, og dermed var der altså 18 minutter at give af, inden tidsfristen sprang.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen.

Netop politiets efterforskning af sagen er også grunden til, at manden skal sidde varetægtsfængslet. Dommeren vurderede nemlig, at han på fri fod ville kunne påvirke efterforskningen. Det er den mest almindelige grund til at varetægtsfængsle sigtede personer.

Dommeren fastsatte en frist frem til den 9. marts. Her udløber varetægtsfængslingen af de to mænd, som allerede sidder bag tremmer i sagen.

Ønsker politiet at holde på mændene, så skal de til den tid stilles for en dommer igen, som så kan forlænge varetægtsfængslingen yderligere.

/ritzau/