En mand mistænkes for at have misbrugt et lille barn i 1996 og 1997. Torsdag er han blevet varetægtsfængslet.

En 59-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage efter et grundlovsforhør i Retten i Hillerød.

Han er sigtet for at have begået voldtægt mod et barn.

Det oplyser senioranklager Bente Schnack fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Hun fortæller, at de formodede overgreb blev begået mod et barn i den anholdtes familie i årene 1996 og 1997.

Offeret var dengang to-tre år og er dermed voksen i dag.

- Det er foregået over et par år i 1990'erne, siger Bente Schnack.

Det er uvist, præcis hvilken relation offeret og den formodede gerningsmand har til hinanden, samt hvorfor den 59-årige mand først er blevet anholdt mere end 20 år efter de anmeldte overgreb.

Den sigtede blev anholdt onsdag. Han nægter sig skyldig.

/ritzau/