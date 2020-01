En 40-årig mand er mistænkt for at have dræbt sin jævnaldrende ekskone i en lejlighed i Sønderborg.

En kvinde blev tirsdag aften dræbt af knivstik i en lejlighed i Sønderborg.

Onsdag har en dommer besluttet at varetægtsfængsle kvindens 40-årige eksmand i foreløbig fire uger. Han er sigtet for at have slået kvinden ihjel.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden blev anholdt på gerningsstedet tirsdag.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 19.34. En ambulance blev tilkaldt, men kvindens liv stod ikke til at redde.

Varetægtsfængslingen blev ikke kæret til landsretten.

/ritzau/