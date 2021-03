Efter aktion mod bandemiljøet er fire mænd fængslet. Aktionen er udløber af sag om flere hundrede kilo narko.

I en sag om amfetamin og våben er fire mænd onsdag i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

De fire, hvoraf nogle er fra rocker- og bandemiljøet, blev tirsdag anholdt i en større aktion, som var sat i værk af politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest, SEV.

Det oplyser SEV i en pressemeddelelse.

Ved tirsdagens aktion blev der foretaget ransagninger på adresser i flere jyske politikredse og i hovedstadsområdet.

Tre af de fængslede er sigtet for besiddelse og distribution af en større mængde narkotika. Den fjerde er sigtet for at have været i besiddelse af et skydevåben.

- Det er vores vurdering, at de anholdte i dagens indsats har været en del af et større netværk, som har distribueret store mængder hård narko, udtalte politiinspektør i SEV Carit Andersen i pressemeddelelsen forud for grundlovsforhøret.

- Der er tale om organiseret kriminalitet med tråde til rocker-bandemiljøet, og vi kan ikke afvise, at der kommer flere anholdelser i sagen, sagde han.

Sagen er en udløber af en større sag, hvor politiet slog til med to aktioner i juli og august sidste år. I alt 16 personer blev anholdt, og 14 af dem blev varetægtsfængslet. Foreløbigt er fem blevet dømt.

Tidligere i sagen har politiet beslaglagt flere hundrede kilo amfetamin.

De tre mænd, der blev fængslet onsdag, er dog ikke sigtet for så voldsomme mængder, men "kun" for mellem 5 og 20 kilo af stoffet, som populært kaldes speed.

/ritzau/