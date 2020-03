En ung mand blev 20. marts stukket i nakken med en kniv i Høje Taastrup. Sagen efterforskes som drabsforsøg.

Intensiv efterforskning har ført til en tredje anholdelse i en sag om et blodigt overfald, der blev begået 20. marts i Høje Taastrup.

Her blev en 22-årig mand stukket med en kniv i nakken.

To mænd er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. En tredje mand er lørdag blevet stillet for en dommer i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Her er han blevet fængslet foreløbig indtil 23. april.

Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politiet efterforsker sagen som et drabsforsøg.

Overfaldet skete fredag den 20. marts omkring klokken 19.45.

Politiets efterforskning har vist, at en gruppe på flere personer på en P-plads ud for Skagensgade 3 i Høje Taastrup overfaldt det 22-årige offer.

De to mænd, der allerede er varetægtsfængslet i sagen, blev stillet for en dommer torsdag. Også de blev fængslet indtil 23. april.

I forbindelse med deres fængsling meddelte Københavns Vestegns Politi, at man forventede, at der ville komme flere anholdelser.

/ritzau/