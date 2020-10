21-årig vil på fri fod stikke af og måske begå nye lovovertrædelser, mener dommer.

Efter en ulykke, som kostede en femårig pige livet, har en dommer på Frederiksberg fredag varetægtsfængslet en 21-årig bilist i fire uger.

Der er en begrundet mistanke mod manden i samtlige de syv sigtelser, som Københavns Politi har rejst, fastslår dommer Eva Hammerum.

Manden sigtes for under særligt skærpende omstændigheder at være årsag til, at pigen døde onsdag eftermiddag på fortovet på Peter Bangs Vej i Valby. Barnets mor blev lettere kvæstet ved påkørslen.

Politiet mistænker den 21-årige for at have været påvirket. En politileder har fredag fortalt, at der blev fundet lattergaspatroner i bilen.

Dommeren mener, at manden på fri fod igen vil begå nye lovovertrædelser, stikke af og i øvrigt gøre politiets opklaringsarbejde vanskeligt.

/ritzau/