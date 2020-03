49-årig kvinde fængsles i surrogat på psykiatrisk afdeling. Hun sigtes for at dræbe mand med flere knivstik.

En 49-årig kvinde er i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for drabet på en 62-årig mand søndag aften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kort før klokken 21 søndag aften modtog politiet en anmeldelse om et drab på en adresse i Vædderens Kvarter i Esbjerg.

På adressen lå en 62-årig mand, og en læge kunne fastslå, at han var død.

Den 49-årige kvinde, som også var på adressen, blev anholdt og sigtet for at have dræbt manden.

I pressemeddelelsen oplyser politiet, at kvinden og manden kendte hinanden, men man vil af hensyn til efterforskningen ikke give yderligere oplysninger om deres relation eller sagen i øvrigt.

Ifølge JydskeVestkysten, som var til stede i grundlovsforhøret, er kvinden sigtet for fra klokken 20.20 og i tiden derefter, at have dræbt manden med adskillige knivstik i overkroppen.

Det skal være sket på en anden adresse i Vædderens Kvarter, et stykke fra det sted hvor manden blev fundet.

Kvinden havde ikke nogen erindring om, at hun var blevet anholdt og fremstod ifølge JydskeVestkysten "forskræmt og pjusket" i grundlovsforhøret.

Dommer Aage Flebo valgte at varetægtsfængsle kvinden i fire uger. På grund af hendes mentale tilstand skal hun dog ikke indsættes i en arrest, men indlægges på en psykiatrisk afdeling, skriver JydskeVestkysten.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så offentligheden kan ikke få at vide, hvad politiet bygger sin mistanke på, det mulige motiv, eller hvad kvinden i øvrigt forklarede i retsmødet.

I pressemeddelelsen oplyser politiet dog, at hun nægter sig skyldig, men at hun ikke har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

/ritzau/