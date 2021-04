Tirsdag eftermiddag blev der affyret flere skud i Brøndby Strand. Onsdag er en mand fængslet for drabsforsøg.

En 44-årig mand, der mistænkes for at have affyret flere skud mod en bil i Brøndby Strand tirsdag eftermiddag, er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet fik tirsdag klokken 14.07 en anmeldelse om, at der var affyret flere skud mod en bil i villakvarteret ved Bækkelunden.

I bilen, som blev ramt af flere skud, sad en mand og en kvinde.

- Den mandlige passager blev ramt af et strejfskud på siden af kroppen, oplyser anklager ved Københavns Vestegns Politi Mie Schjøtt-Kristensen.

Kort efter skyderiet anholdt politiet en 44-årig mand, der kom gående i området.

Manden var i besiddelse af en pistol med to magasiner ved anholdelsen.

Den 44-årige er sigtet for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse, og onsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Glostrup.

Manden erkender, at han affyrede skuddene, men han nægter, at der var tale om drabsforsøg.

Mie Schjøtt-Kristensen oplyser, at sagen ikke er banderelateret. Men hun vil ikke oplyse om et muligt motiv af hensyn til efterforskningen.

/ritzau/