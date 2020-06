Nordjyde er sigtet for uagtsomt manddrab og spritkørsel. Han blev standset cirka 50 kilometer fra stedet.

Søndag mistede en 63-årig mand livet, da han på cykel blev påkørt af en bil på Tarp Byvej i Vestjylland. Og mandag er en 33-årig mand fra Nordjylland fængslet for at være skyld i cyklistens død.

Ved et retsmøde i Esbjerg har en dommer besluttet, at den 33-årige skal varetægtsfængsles i foreløbig fire uger, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 33-årige er sigtet for spritkørsel og uagtsomt manddrab. Han erkender sig delvist skyldig.

Ulykken skete klokken 13.14 søndag eftermiddag. Efterfølgende fortalte vagtchef Erik Lindholdt til Ritzau, at en forbipasserende fandt den ældre mand liggende livløs nogle minutter senere.

En akutlæge kunne på stedet konstatere, at den 63-årige var afgået ved døden.

Både før og efter ulykken fik politiet henvendelser fra borgere om en mørkegrå Skoda Octavia, som kørte råddent i området. En af anmelderne kunne berette om, at bilen have en skade fortil.

Det fik politiet til at interessere sig særligt for bilen, som en patrulje senere søndag havde held til at opstøve og standse nær Vejen, altså knap 50 kilometer fra ulykkesstedet.

Her blev den 33-årige anholdt, og en udåndingsprøve viste, at han var beruset. Politiet tog ham derfor med på hospitalet i Esbjerg for at få taget en blodprøve.

Selv om den 33-årige kun delvist har erkendt sin skyld, så har han valgt at acceptere dommerens kendelse om varetægtsfængsling og vil ikke kære denne til Vestre Landsret, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

