I en sag om hash, kokain, og pistoler er en mand blevet varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig.

En 24-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om stoffer og våben.

Det oplyser anklager Anders Koukoumis fra Sydøstjyllands Politi.

Manden er ifølge anklageren sigtet for at være i besiddelse af en større mængde kokain og hash samt to pistoler, hvoraf den ene var skarpladt.

Grundlovsforhøret onsdag eftermiddag blev holdt for lukkede døre, så det er uvist, hvad politiet bygger sin mistanke på, og hvad den 24-årige forklarede i retten.

Han nægter sig dog skyldig i sigtelsen og valgte at tænke over, om han vil kære afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

/ritzau/