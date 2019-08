En 23-årig mand er i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet for to drabsforsøg i Ballerup og Søborg. I sagen fra Søborg er to mænd og to kvinder tidligere blevet fængslet, mens politiet leder efter yderligere en mand. (Arkivfoto) Per Johansen, pressefoto, Domstolsstyrelsen/Free