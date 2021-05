En café på Nørrebro blev sat i brand ved hjælp af benzin. Ifølge politiet er episoden banderelateret.

En konflikt mellem flere grupperinger i det københavnske bandemiljø lå til grund for en brand, der brød ud i en café på Nørrebrogade på Nørrebro i København tidligere på året.

Det mener i hvert fald politiet, som har sigtet en 21-årig mand for forsøg på brandstiftelse.

Fredag har han været fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten. Her har en dommer varetægtsfængslet ham i foreløbig 27 dage.

Episoden udspillede sig den 27. januar omkring klokken 02.30.

Den unge mand mistænkes for at have ødelagt en rude ind til caféen "A Shake", som primært sælger milkshakes.

Herefter hældte han ifølge sigtelsen benzin ind gennem et hul i vinduet og antændte det, så branden opstod.

Ildspåsættelsen var et led i en verserende konflikt mellem banden NNV på den ene side og Tingbjerggruppen og Bandidos på den anden, mener politiet.

Brandvæsnet nåede at slukke branden, inden den bredte sig til resten af bygningen, og ingen personer kom til skade.

Den 21-årige mand nægtede sig skyldig i grundlovsforhøret og ønskede derudover ikke at udtale sig om sagen.

