En 20-årig mand, der er sigtet for skuddrab i en butik i Københavns Nordvestkvarter, er blevet varetægtsfængslet i 24 dage frem til 18. oktober.

Det oplyser vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen fra Københavns Politi til Ritzau

Den fængslede mand er sigtet for at have skudt og dræbt en 24-årig mand tidligere i september i en vandpibebutik på Frederikssundsvej.

Seks gange blev der affyret skud fra en pistol mod den 24-årige mand. Skuddene blev affyret på tæt hold, og tre af dem ramte manden i overkroppen.

Den 24-åriges kvæstelser var så voldsomme, at han døde af det.

Hvad der ellers er op og ned i sagen, bliver indtil videre holdt hemmeligt for offentligheden.

Grundlovsforhøret foregik således for lukkede døre på ønske fra specialanklager Dorte Frandsen, hvilket dommeren imødekom.

Det skete af hensyn til efterforskningen og betyder, at mulige beviser og teorier fra politiets side ikke kommer frem før senere i forløbet.

Også forsvarerens anmodning om et navneforbud blev opfyldt.

Butikken, hvor skuddrabet fandt sted, sælger blandt andet vandpiber og vandpibetobak og bruges af mange i området til pakkeudleveringer.

Halvandet døgn efter drabet efterlyste politiet den formodede gerningsmand.

I efterlysningen blev den mistænkte beskrevet som spinkel og mørkklædt.

Ved hjælp af videoovervågning og vidners beskrivelser fik politiet kortlagt dele af den flugtrute, som drabsmanden tog for at komme væk fra butikken.

Om det er tip fra offentligheden i forbindelse med efterlysningen, der har ført til anholdelse, er ikke oplyst.

Anholdelsen af den 20-årige skete ved 18-tiden fredag aften.