Svensk mand meldte sig selv på grund af efterlysning i dødsvoldssag. Nu er han fængslet.

Retten i Roskilde har tirsdag fængslet en 19-årig mand i forbindelse med et dødsfald i Køge i sidste uge, oplyser politiet på Twitter.

Det var 21-årig mand, der natten til fredag afgik ved døden efter at være blevet udsat for vold. Ekstra Bladet har tirsdag fra retten kunnet fortælle, at manden blev slået med en hammer.

Den 19-årige mand, som blev anholdt mandag, er sigtet for vold med døden til følge.

Det er en bestemmelse som bruges i sager, hvor der er tale om, at en person er blevet slået ihjel efter en forsætlig voldshandling, men hvor selve dødsfaldet ikke har været forsætligt.

Den 19-årige meldte sig selv til politiet mandag, efter at han i weekenden blev efterlyst. Hans navn blev i den forbindelse offentliggjort.

Indtil videre er det dog ikke tilladt at offentliggøre mandens navn eller identitet i øvrigt, da dommeren i Roskilde ved tirsdagens retsmøde besluttede at nedlægge navneforbud i sagen.

Den 21-årige mand blev kørt på hospitalet af en gruppe kammerater efter et slagsmål på en P-plads på Nylandsvej i Køge. På hospitalet blev han erklæret død.

De seks mænd, som havde kørt den 21-årige til stedet, blev anholdt af Midt- og Vestsjællands Politi. Men efter endt afhøring blev de løsladt.

Til gengæld rettede politiet interessen mod en 19-årig svensk mand med irakisk baggrund, som tidligere har boet i Rødovre. Det var ham, der blev efterlyst, og som altså nu er blevet fængslet.

Hans advokat, Michael Juul Eriksen, oplyste ved retsmødet ifølge Ekstra Bladet, at den 19-årige nægter sig skyldig.

Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning. Derfor forbliver detaljerne indtil videre hemmelige, og hvorvidt slagsmålet har været banderelateret vides ikke.

Det er dog almindelig kendt, at banden Loyal To Familia i flere år har været etableret i Køge. For et par dage siden kendte Østre Landsret ni mænd skyldige i en sag om forskellige former for kriminalitet.

I sagen indgik blandt andet et våbenlager, der i 2017 blev fundet gravet ned i et grønt område ved Nylandsvej, altså den vej, hvor der natten til fredag var slagsmål.

Den 19-årige mand skal foreløbig være fængslet frem til 25. februar.

/ritzau/