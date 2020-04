Stort slagsmål mellem børn og unge i Gentofte endte med en 18-årigs død.

En dreng på 17 år er tirsdag blevet varetægtsfængslet efter et masseslagsmål i weekenden i Gentofte, som endte med, at en 18-årig mistede livet. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Drengen sigtes for to tilfælde af særlig farlig vold. Dels skal han have slået en 15-årig i hovedet med et bat, og dels skal han have stukket en dreng på 13 i ryggen med en kniv.

Dommeren i Retten i Lyngby mener, at der en begrundet mistanke om det ene forhold, oplyser senioranklager Michael Qvist.

Det blodige sammenstød mellem to grupper af børn og unge fandt sted på en parkeringsplads. Mødet var tilsyneladende blevet aftalt på de sociale medier. Det endte fatalt for en 18-årigs vedkommende. Han døde af knivstik.

Den 17-årige og en dreng på 15 år blev i første omgang varetægtsfængslet af en dommer i et retsmøde, hvor de ikke selv kunne være til stede, fordi de var til behandling på sygehuset.

Tirsdag var den ældste af de to klar til at deltage og at besvare spørgsmål. Han nægter sig skyldig, oplyser senioranklageren. Fængslingen skal foreløbigt vare til 7. maj.

Muligvis kan den 15-årige deltage i et retsmøde sidst på ugen. Han sigtes for drabet.

/ritzau/