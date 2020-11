Mens en slipper for bøde, skal tre betale 2500 kroner for at bryde forsamlingsforbuddet til et gaderæs.

En dommer har idømt tre mænd bøder på 2500 kroner hver for at overtræde forsamlingsforbuddet til et gaderæs i Holsted.

Det oplyser Retten i Esbjerg.

En 20-årige kvinde overtrådte ligeledes forsamlingsforbuddet, men hun slipper for en bøde - blandt andet fordi hun kun deltog i arrangementet kortvarigt.

Bruddet på forsamlingsforbuddet skete om aftenen 12. juni, hvor de tre mænd, der er i alderen 23 til 28 år, var til gaderæs ved slagteriet Danish Crown i Holsted.

Politiet oplyste i en pressemeddelelse i oktober, at antallet af personer til stede var betydeligt flere end 50 og dermed over grænsen for, hvor mange mennesker der på daværende tidspunkt måtte forsamle sig.

En af de dømte er 24-årige Casper Bro fra Vejen.

- Jeg var ganske rigtigt til stede på parkeringspladsen ved Danish Crown i Holsted.

- Vi stod ikke sammen i en stor gruppe, men sad i vores biler eller stod i flere mindre klynger under 50 og kiggede på biler og hyggede os, så jeg forventer at blive frikendt, sagde han efter et retsmøde 26. oktober.

Retten fandt, at de unge mænd handlede i strid med forsamlingsforbuddet, selv om de stod i mindre klynger.

Desuden gælder forsamlingsforbuddet, selv om man sidder i sin bil.

Allan Sørensen, advokat og forsvarer for de fire tiltalte, sagde i retsmødet den 26. oktober, at selve forsamlingsforbuddet var i strid med grundlovens overordnede bestemmelser om forsamlingsfrihed.

Men det er ikke tilfældet, skriver retten, og henviser til "rockerloven", hvor man før har indskrænket forsamlingsfriheden uden at handle i strid med grundloven.

Den 20-årige kvinde overtrådte ligesom de andre tiltalte forsamlingsforbuddet. Men fordi hun kun opholdt sig i sin bil og desuden kun deltog kortvarigt slipper hun for straf.

Normalt kan bødesag ikke ankes til landsretten, medmindre der er tale om en sag af principiel karakter.

De tiltalte og anklagemyndigheden skal inden for 14 dage beslutte, om de vil søge om tilladelse hos Procesbevillingsnævnet til at anke dommen.

Politiet skal desuden tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod de 206 andre, der blev sigtet i forbindelse med hændelsen.

/ritzau/