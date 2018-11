Fem mænd har i over et år siddet fængslet. I alt 16 personer er tiltalt for svindel for næsten 500 millioner.

I mere end et år har fem mænd siddet varetægtsfængslet i en omfattende sag om svindel for omkring en halv milliard kroner.

Torsdag har en dommer i Københavns Byret afvist, at de kan sættes på fri fod, da der stadig er fare for at de kan påvirke efterforskningen. De skal derfor fortsat sidde varetægtsfængslet til 19. december.

Trods protester fra både forsvarerne og pressen foregik torsdagens retsmøde for lukkede døre, så offentligheden er afskåret fra at høre deres forklaringer.

De fem mænd har siddet varetægtsfængslet siden 10. oktober sidste år, da politiet slog til med ransagninger og anholdelser i den omfattende sag.

Onsdag blev der rejst tiltale mod i alt 16 personer i sagen. De er i forskelligt omfang anklaget for at have begået moms- og skattesvig samt hæleri for næsten 500 millioner kroner.

Politiet og anklagemyndigheden mener, at der er tale om et organiseret kriminelt netværk, der har begået såkaldt kædesvig.

Gennem en kæde af selskaber skal der være foretaget fiktiv fakturering samt kanaliseret penge gennem kæden af virksomheder. Formålet skulle være at snyde med skat og moms, hævdes det.

I Københavns Byret er der afsat 77 retsdage til sagen. Den indledes 19. december. Sagen er så omfattende, at tre anklagere skal føre den, og dommen ventes først i januar 2020.

"Operation Greed", som politiet har døbt sagen, tog fart, da politiet efter længere tids efterforskning slog til 10. oktober sidste år.

Flere end 40 adresser blev ransaget, og der blev beslaglagt store værdier, herunder mindst 32 ejendomme.

Dagen efter blev 11 mænd varetægtsfængslet for svindel via en stribe selskaber inden for transport, rengøring og andre områder. Seks af de fængslede er siden blevet løsladt.

Flere af de tiltalte er i familie med hinanden, oplyste politiet i forbindelse med tiltalerejsningen.

/ritzau/