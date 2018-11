Politiet hævder, at statens forhold til fremmede magter gør, at retsmøde skal lukkes.

Forsvareren for en mand, der sigtes for at deltage i forberedelsen af et attentat i Ringsted, ønsker at blive hørt om sagen.

Men en dommer i Københavns Byret afviser åbenhed og følger i stedet anklagerens krav om lukkede døre ved et retsmøde torsdag.

Den 39-årige norske statsborger med iransk baggrund sigtes for at have hjulpet en iransk efterretningstjeneste. Han nægter sig skyldig.

- Min klient har en betydelig interesse i, at hans forklaring bliver offentligt kendt, siger advokat Allan Lund Christensen.

Spørgsmålet er, om der overhovedet er noget at komme efter, tilføjer han om de alvorlige sigtelser.

PET har oplyst, at den 39-årige i Ringsted skal have fotograferet det sted, hvor en leder af bevægelsen ASMLA bor.

ASMLA er i konflikt med det iranske styre, og styret beskylder bevægelsen for at stå bag et blodigt angreb på den iranske revolutionsgarde i byen Ahvaz i september. I Ringsted er ASMLA-lederen og andre under stor politibeskyttelse.

Men offentligheden må altså ikke høre mandens forklaring om fotografering i Ringsted, beslutter dommer Marianne Madsen.

Den sigtede føres ind i retslokalet af svært bevæbnede betjente. Manden har overskud til at grine lidt, da dommeren beklager, at hun ikke kan udtale hans lange mellemnavn.

I gaderne omkring byretten ses flere betjente med maskinpistoler.

Dommeren er enig i de argumenter, som anklager Søren Harbo fremlægger for dørlukning. Det er statens forhold til fremmede magter, sagens efterforskning og personers sikkerhed. Men ingen af dem holder, påpeger Allan Lund Christensen.

- Det er jo offentlig kendt med hvilken fremmed efterretningstjeneste, PET har samarbejdet, siger han. Israelske medier har oplyst, at PET blev hjulpet af Mossad.

- Hvad er det, man frygter, spørger forsvareren, når det gælder sagens opklaring.

- Man har ikke underbygget noget om medgerningsmænd, og man har ikke underbygget, at der skulle være en fremmed efterretningstjeneste.

Politiet har beslaglagt en del ting, men intet antyder noget om medgerningsmænd, oplyser forsvareren.

Heller ikke fare for nogens liv kan Allan Lund Christensen få øje på.

- Vi er godt klar over, at personer er under alvorlig politibeskyttelse. Og min klient er ikke i fare, siger han.

/ritzau/

